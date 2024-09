Ue, Draghi: consapevole che per dare seguito al Rapporto sulla competitività ci vorrà tempo

(Teleborsa) - L'ex presidente della BCEha dichiarato di essere "consapevole che ci vorrà tempo" per dare seguito al. Intervenendo Il tempo delle donne, iniziativa del Corriere della Sera a Milano, Draghi ha aggiunto che "guardando la situazione dei vari governi inè abbastanza scoraggiante perché sono tutti molto deboli quindi prendere grandi decisioni diventa difficile. Ma la risposta non deve arrivare in una settimana. L'importante è avere una visione a comune"."Si vuol essere padroni del proprio destino o no? Affrontare l', l, quel che succederà negliin situazione dio di, forse anche di servitù a un certo punto? Il rapporto vuole dare una risposta su cosa fare per essere indipendenti. Per esserlo bisogna avere un'unità di vedute, in, sulla difesa", ha spiegato.Quanto alla possibilità di coinvolgere tutti i 27 Stati membri Draghi ha affermato: "se si riesce bene, altrimenti si lavora a gruppi di Paesi, si fanno". L'importante è – ha aggiunto – "raggiungere la consapevolezza che si vuole essere indipendenti nell'affrontare le sfide del momento"."Il calcolo dei 7-800 miliardi l'anno viene dal basso ed è stata una cifra raggiunta da due istituzioni indipendenti Commissione e Bce. E come si fa a finanziarla? In gran parte dai. Noi risparmiamo moltissimo, più degli Stati Uniti. Fa dispiacere che la ricchezza delle famiglie americane sia tre volte la nostra e la questione ha a che fare con la crescita", ha dichiarato Draghi. "Il risparmio privato – ha aggiunto – è il principalema non con l'attuale mercato dei capitali, serve mercato più integrato". "Queste cifre – ha proseguito – sono gigantesche e il paragone col piano Marshall è per dare l'idea della grandezza ma sono realistiche". Tutto questo si può fare anche se poi "serve una parte diperché sennò in alcuni casi il debito di alcuni Paesi diventa troppo alto e poi, noi lo sappiamo bene, è un disastro e si ferma tutto. Questa è la logica".