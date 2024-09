Verizon, oneri di licenziamento fino a 1,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre

Verizon Communications

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, prevede di registrare uncompreso tra 1,7 e 1,9 miliardi di dollari (1,3 e 1,4 miliardi di dollari al netto delle imposte) nel terzo trimestre del 2024.L'addebito è collegato al programma di separazione volontaria per alcuni dipendenti dirigenziali con sede negli Stati Uniti, annunciato lo scorso giugno, che prevede l'entro la fine di marzo 2025, con oltre la metà di questi dipendenti che usciranno a settembre 2024.Come parte delle sue continue iniziative di trasformazione, a settembre 2024, Verizon prevede die di uscire da porzioni non strategiche di determinate attività. Come risultato di queste azioni strategiche, la società prevede di registrare oneri di razionalizzazione compresi tra 230 e 380 milioni di dollari (tra 170 e 290 milioni di dollari al netto delle imposte) nel terzo trimestre del 2024.