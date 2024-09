Aquafil, TP ICAP Midcap conferma Hold: ripresa spostata al 2025

Aquafil

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, dopo che ieri ha presentato il suo piano 2024-26 (i cui obiettivi finanziari erano già stati resi noti con i risultati del primo semestre a fine agosto), che prevede un aumento di capitale fino a 40 milioni di euro (con l'obiettivo di eseguire e finalizzare l'operazione entro fine anno).Poiché il 2024 si è trasformato in un anno più debole del previsto, gli obiettivi del precedente piano aziendale (2023-25) sono stati praticamente posticipati di un anno, evidenziano gli analisti. Ciò in un(rinuncia ai covenant già ottenuta per fine 2023 e primo semestre 2024).Ilnel periodo del piano (90-100 milioni di euro) è. Il delta, in ogni caso, è molto più basso rispetto all'importo dell'aumento di capitale, il che significa che una parte del denaro da raccogliere servirà a ridurre la leva finanziaria."Abbiamo la sensazione che la maggior parte dei nuovi effetti del capex saranno visibili oltre l'orizzonte del piano e che i, oltre che al previsto recupero dei volumi", sottolineano gli analisti, i quali pensano anche che la maggior parte dei progetti di investimento siano già stati pianificati (anche se non discussi in dettaglio con la comunità finanziaria).Con un ulteriore assorbimento di cassa da interessi, tasse, capitale circolante e capex IFRS16, Aquafil dovrebbe essere in grado di ridurre il suo debito di circa 12-22 milioni di euro nel 2025,. I covenant sul debito (3,75x debito netto/EBITDA) saranno riattivati ??a fine 2024, quando la leva finanziaria è prevista a circa 3,2x (post aumento di capitale).