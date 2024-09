Treno deragliato, Fontana: ferrovie lombarde troppo vecchie, necessari interventi

(Teleborsa) -con circa 200 passeggeri a bordo, proveniente da Domodossola, è rimastoquesta mattina, venerdì 13 Settembre,. Nell'incidente è rimastodel treno passeggeri, 24 anni, mentre nessun altro viaggiatore ha riportato conseguenze, mentre il treno è deragliato provocandoCommentando l’accaduto, ilha spiegato che "l’incidente è statoquindi non di gestione Trenord -ed è andato a occupare le. Se fosse arrivato in contemporanea credo che la situazione purtroppo sarebbe stata tragica".Fontana ha attribuito l’accaduto alla. "Questa èper la nostra regione di, più giovane, più efficiente", ha detto il Presidente, aggiungendo ", è stata costruita e realizzata per un numero di treni assolutamente inferiore, per trasportare un numero di persone assolutamente inferiore".Il presidente ha quindi ribadito la”La rete ha retto fino ad oggi, ma se non si iniziano degli interventi sostanziali, delle ristrutturazioni sostanziali, io dico che il fatto che la circolazione continuerà ad avere problemi è una certezza”, ha concluso.