Confindustria presenta dieci raccomandazioni per una transizione circolare europea

(Teleborsa) -ha presentato a Bruxelles undelineando dieci raccomandazioni strategiche per orientare il futuro regolatorio europeo, in particolare ilche verrà introdotto a livello europeo. Questi suggerimenti rispondono alle esigenze del mondo industriale e mirano a facilitare una transizione circolare efficace, creando un quadro normativo più chiaro e operativo per le imprese.Tre leper una transizione efficace: abbattere le barriere non tecnologiche, promuovere lo scambio di beni e prodotti circolari e potenziare la capacità impiantistica del Paese. L’economia circolare, infatti,, integrando settori come l’energia, i trasporti, la logistica e gli appalti pubblici.Nel dettaglio, le dieci raccomandazioni si concentrano su temi cruciali. La prima, per evitare duplicazioni normative e oneri burocratici. La seconda propone di semplificare le procedure autorizzative per la gestione dei rifiuti, garantendo stabilità normativa. Inoltre, viene sottolineata l’importanza di rimuovere gli ostacoli relativi al permitting ambientale, al fine di attrarre investimenti e favorire l’innovazione.Le proposte continuano con la razionalizzazione di istituti giuridici come i sottoprodotti e l'"end of waste", che ancora oggi risultano inadeguati a sostenere una transizione circolare efficiente. Un altro punto fondamentale è ilper migliorare la valorizzazione dei rifiuti e semplificare gli adempimenti necessari per la sperimentazione di nuovi materiali.Altre raccomandazioni riguardano la promozione di misure incentivanti per lo sviluppo del mercato dei prodotti circolari e l’introduzione di certificati per valorizzare l’uso di materie prime seconde. È proposto, infatti, unche incentiverebbe l’utilizzo di materie prime secondarie, premiando chi immette MPS nel mercato con certificati relativi al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2.Tra i suggerimenti di Confindustria anche quello di, per un utilizzo più razionale delle risorse. Inoltre, viene evidenziata la necessità di risorse adeguate per raggiungere gli obiettivi normativi europei, attraverso una maggiore leva finanziaria pubblica e privata. Infine, il rapporto sottolinea l’importanza di creare sinergie tra sostenibilità e sicurezza nell’approvvigionamento di materie prime, con l’obiettivo di garantire maggiore indipendenza per l’Italia e l'Unione Europea.Confindustria ribadisce l'importanza di adottare un modello produttivo circolare non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche come strumento di competitività per l'industria italiana ed europea. Il focus del rapporto si concentra anche sulle migliori pratiche italiane, che spaziano dalla bioeconomia alla decarbonizzazione, dimostrando come l’industria italiana stia già adottando modelli circolari in vari settori.ha commentato: "L’economia circolare è un buon affare, unFa crescere l’economia e migliora l’ambiente". Sottolineando le necessità urgenti dell’industria europea, Ponti ha aggiunto che semplificare il quadro normativo, attrarre investimenti e sostenere l’innovazione sono gli imperativi per un futuro circolare competitivo e sostenibile.