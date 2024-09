Energia, Warlick (AIE): accelerare investimenti a 5.000 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Per assicurare unaa livello globale, occorre, passandodi dollari all'inizio degli anni '30. E' quanto affermato, vicedirettrice esecutiva della, intervenendo alla conferenza sulla transizione energetica organizzata da G7 e dall'AIE ed ospitata a Roma dalla banca d'Italia.Il mondo è appena uscito da una fase di, causata dalla guerra fra Russia ed Ucraina, - ha ricordato la responsabile dell'AIE - ed ha dimostrato unaa questi shock, continuando ad investire nell'energia pulita. Ma la questione è come andare avanti, salvaguardando la produzione e la sicurezza energetica".Per Warlickc'è bisogno di "e di unaper assicurare una strategia di lungo termine e per allineare le politiche agli obiettivi della Cop ed evitare altri shock.Oltre ad investire nelle energie pulite (solare, eolico e idroelettrico) occorre accelerare. E' necessario anche ridurre il gap di investimenti fra le economie sviluppate e quelle emergenti.La transizione energetica è collegata anche all', ha ricordato Warlick, secondo cui bisognain vari campi, come l'efficienza energetica, lo stoccaggio di energia, la carbon capture e l'idrogeno verde. I miglioramenti delle tecnologie - ha spiegato - ci consentiranno di elettrificare settori che, tradizionalmente, sono difficili da elettrificare, come i trasporti e l'industria pesante.Da ultimo, la responsabile dell'AIE ha citato gli aspetti dell'economicità ed equità, ricordando chee che, d'altro canto, occorre, per poter disegnare politiche che consentano di accelerare la velocità della transizione energetica.