Innovazione tecnologica, data science e IA: accordo tra Aspi e Università Ca' Foscari Venezia

(Teleborsa) - Una sinergia tra università e impresa per utilizzare al meglio competenze qualificate e metterle al servizio del territorio. E‘ stato firmato dallae dall', nella sede dell'ateneo veneziano, l'. Scopo dell'intesa è quello di potenziare integrazione e coesione tra accademia, mondo aziendale e tessuto socio-economico del territorio. Gli ambiti di collaborazione principali riguarderanno i temi dell'innovazione tecnologica, della trasformazione digitale, dell'intelligenza artificiale e della data science."Con questo accordo – ha detto– prosegue l'impegno di Ca' Foscari per lo sviluppo della ricerca e del territorio e l'inserimento delle nostre studentesse e dei nostri studenti nella società e nel mondo del lavoro. La collaborazione con Autostrade per l'Italia è una ulteriore opportunità per sviluppare una più proficua sinergia tra il mondo universitario e quello delle imprese su ambiti di primaria attualità come la data science e l'intelligenza artificiale: ringrazio l'Amministratore Delegato, Ing. Tomasi, per averne colto le potenzialità. Come Ateneo siamo lieti di cominciare questa collaborazione e siamo pronti a dare il nostro contributo per lo sviluppo dell'innovazione e la valorizzazione delle conoscenze"."Questa collaborazione aggiunge un tassello fondamentale nell'ambito della nostra alleanza con il mondo accademico del Paese – ha affermato– nel segno di una strategia aziendale che parte dal rafforzamento delle competenze per la mobilità del futuro. Viviamo trasformazioni radicali, accelerate dallo sviluppo di nuove tecnologie: innovazione che perseguiamo guidati dalla convinzione che sviluppo e ambiente possano coesistere. Il nostro obiettivo è quello di precorrere i tempi di un mondo che cambia rapidamente: alla base di questo, c'è il capitale umano. Da qui, la firma con la Ca' Foscari, una delle Università più prestigiose d'Italia: una nuova sinergia che ci riempie di orgoglio e ci conferma che siamo sulla strada giusta".progetti pilota di innovazione tecnologica con attenzione alle tematiche di data science e intelligenza artificiale (Open Innovation); attività di didattica innovativa (conferenze, visite didattiche); opportunità di avvicinamento e inserimento nel mondo del lavoro (borse di studio, tirocini); opportunità di formazione e di divulgazione della cultura scientifica.