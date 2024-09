Sagat e Rfi accordo per assistenza integrata ai viaggiatori

(Teleborsa) -e condivisoTorino Airport diventa così il primo scalo in Italia in cui il servizio di assistenza viene erogato in modalità integrata.potranno essere assistiti nelle fasi di salita e discesa sia dal treno che dall’aereo da personale dedicato. Il servizio è disponibile per tutti i treni in partenza o in arrivo nella stazione di Torino Aeroporto di Caselle. Per usufruirne, è necessario fare richiesta alla compagnia aerea, al momento della prenotazione del biglietto aereo, o a Sagat con un preavviso di almeno 48 ore prima dell’orario di partenza o di arrivo del volo.Per Rfi,