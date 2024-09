TAP, Apollo nuovo azionista di minoranza. Operazione da 1 miliardo di dollari

bp

(Teleborsa) -, colosso britannico del settore energetico, e, società statunitense di private equity, hanno siglato un accordo in base al quale i fondi gestiti da Apollo acquisteranno una, la sussidiaria di bp che detiene una quota del 20% in Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) in una transazione valutata circa. Al closing, bp rimarrà l'azionista di controllo di bp Pipelines TAP Limited.TAP - il cui azionariato composto da bp (20%), SOCAR (20%),(20%), Fluxys (20%) ed(20%) - è proprietaria e gestore di un asset infrastrutturale chiave per soddisfare la domanda energetica europea: l'ultimo tratto diche trasporta gas naturale dal giacimento di gas Shah Deniz gestito da bp nel settore azero del Mar Caspio ai mercati in Europa come Grecia e Italia.bp e Apollo cercheranno inoltre di, tra cui una potenziale cooperazione sia in asset di gas che di energia a basse emissioni di carbonio e infrastrutture, si legge in una nota."Siamo molto lieti di unirci ad Apollo su questo pezzo chiave dell'infrastruttura energetica europea - ha commentato William Lin, EVP gas ed energia a basse emissioni di carbonio di bp - È importante sottolineare che, pur portando un nuovo investitore, ciò non diminuisce il ruolo di bp in un asset strategico per la nostra attività di gas in Azerbaigian. Vediamo uncome questo e non vediamo l'ora di continuare a esplorare ulteriori opportunità con Apollo attraverso la crescita di questa relazione di collaborazione".I proventi della transazionee altri proventi di bp per il 2024 di 2-3 miliardi di dollari, parte del quadro finanziario disciplinato dell'azienda. Si prevede che la transazione si concluda nel quarto trimestre del 2024.