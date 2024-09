Amazon dice addio allo smart working

(Teleborsa) -ha annunciato che, a partire dal, i dipendenti aziendali dovranno tornare in ufficio per cinque giorni a settimana. Questa decisione rappresenta unrispetto alla precedente politica, che richiedeva almeno tre giorni di presenza fisica in base alle esigenze del team. Ilha comunicato che saranno previste eccezioni solo in circostanze attenuanti o per i dipendenti che hanno già un accordo di lavoro remoto permanente.Jassy ha spiegato che questa misura è parte di un piano più ampio per, riducendo la burocrazia e semplificando i processi decisionali. Ha fatto riferimento a problemi interni, come riunioni superflue e una gerarchia sempre più complessa che rallenta le decisioni. Per affrontare questi ostacoli, ha annunciato la creazione di una "" dove i dipendenti potranno segnalare processi inutili. Inoltre,il rapporto tra collaboratori individuali e manager entro il marzo 2025.Jassy ha anche sottolineato l'importanza di mantenere unadichiarando che Amazon vuole continuare a operare come "la più grande startup del mondo", con un focus sull'innovazione, la rapidità decisionale e la collaborazione. Queste modifiche dovrebbero contribuire a rendere Amazon più efficiente, soprattutto in un periodo in cui l’azienda ha ridotto drasticamente i costi e ha attraversato licenziamenti massicci.Il ritorno in ufficio interesserà principalmente i, concentrati in città come Seattle, Arlington, San Francisco e Boston. Tuttavia, la decisione non riguarda la, molti dei quali lavorano in magazzini o centri di distribuzione e per i quali il lavoro da remoto non è mai stato un'opzione.