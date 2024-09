Audioboost accoglie Truvid: nuovo capitolo di crescita con investimenti internazionali

(Teleborsa) -leader nel settore delle tecnologie audio digitaliè orgogliosa di annunciareproprietaria della società internazionale, ed è presente in Usa, America Latina e Far East.Con una operazione dicon una quota iniziale del 20,83% che salirà al 29,57% al raggiungimento di obiettivi condivisi. Questo investimento è finalizzato ae dimostra la capacità di una tech company italiana di attrarre investimenti internazionali mantenendo HQ e controllo nel nostro paese."Siamo davvero orgogliosi di accogliere in Audioboost, un’azienda del nostro settore di respiro internazionale e ad altissima componente tecnologica, che ha compreso il valore della nostra tecnologia e ha voluto affiancarci nello sviluppo global, rispettandone l’autonomia e condividendone la vision - dichiara la-. Da oggi inizia un nuovo capitolo nella vita di Audioboost. I prossimi mesi saranno intensi per consentirci di scalare rapidamente ein tutti i mercati in cui saremo operativi e dove già ci stiamo posizionando. Crediamo nella crescita del Digital Audio Advertising e in un web accessibile anche grazie all’Audio e in particolare al nostro Speakup-Article".Audioboost mette a disposizione di publisher ed aziende, unache permette di generare contenuti audio digitali, grazie all'AI, creando nuove opportunità di monetizzazione e piena accessibilità. L’azienda italiana ha chiuso il bilancio 2023 in utile e prevede di raggiungere 8 milioni di euro nei primi 36 mesi dall’avvio della partnership con Truvid. Audioboost è infatti in forte crescita di ricavi + 60% YtY anche grazie al modello di vendita SaaS legato ai nuovi servizi.Audioboost e Truvid continueranno a operare separatamente nel panorama digitale globale,L’obiettivo strategico di questa importante operazione per l’azienda italiana è intensificare gli investimenti per la valorizzazione dei contenuti dei publisher."L'investimento strategico di Truvid in Audioboost segna un momento cruciale nell'evoluzione dei contenuti digitali. Integrando perfettamente le funzionalità audio nel suo ecosistema esistente, Truvid non solo sta, ma sta anche. Questa partnership sottolinea l'impegno di Truvid nei confronti dell'innovazione e posiziona l'azienda come all'avanguardia nel plasmare il futuro del consumo dei media digitali, guidando la crescita e l'innovazione nell'ecosistema dell'editoria digitale", spiega ilL’ingresso di un importante partner internazionale permette ad Audioboost di ampliare il team italiano e internazionale grazie all’ingresso dinel ruolo di CTO (Chief Tecnology Officer),quale CMO (Chief Marketing Officer),come CRO (Chief of Advertising Revenue Officer) enuovo Global Director Supply. Alle sedi operative già presenti a Milano e Bari, che si rinforzeranno grazie a nuovi apporti, si aggiungono le sedi di New York, San Paolo, Taipei e Tel Aviv.