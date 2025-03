Vandemoortele annuncia acquisizione di Délifrance

(Teleborsa) - Il gruppo alimentare belgaha annunciato di aver raggiunto un accordo conper l’acquisizione diazienda interamente controllata daspecializzata in prodotti da forno surgelati.ha affermatoPresidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Vandemoortele,Il Presidente di Vivescia e del Consiglio di Amministrazione di Sicom ,ha affermato: "La trasformazione del nostro Gruppo è in corso Questa decisione del Consiglio di Amministrazione di Vivescia e SicomL'ambizione è quella di lavorare con i nostri team per scrivere un nuovo capitolo nella nostra storia di crescita, innovazione e creazione di valore sostenibile per l'agricoltura e per i nostri imprenditori della cooperativa, per le nostre attività di trasformazione di piante e cereali ed i loro clienti, per il marchio Francine e per i suoi consumatori. Oltre a fornire a Dèlifrance tutte le risorse necessarie per il suo sviluppo e a plasmare il futuro del mercato dei prodotti da forno surgelati, questo ambizioso progetto cafferma: "Rispettiamo l'eredità e la competenza che Dèlifrance rappresentervizio ai clienti, gamma di prodotti, innovazione e branding. Metteremo insieme talenti da entrambe le parti e creeremo nuove opportunità per tutti i nostri dipendenti. Con un solido piano di investimenti, siamo convinti di poter accelerare la crescita futura".Amministratore Delegato di Dèlifrance, afferma: "a Dèlifrance insieme al management negli ultimi quattro anni, con il supporto di Vivescia e dei suoi organismi direttivi, ha trasformato Dèlifrance in un solido partner nel mercato dei prodotti da forno con una profonda tradizione e competenza, pronto ad accompagnare i propri clienti nel loro percorso di crescita per il futuro. L'entusiasmante unione con Vandemoortele, che annunciamo oggi, ci consentirà di investire insieme per costruire sui nostri team di livello mondiale, sui nostri valori condivisi di innovazione di prodotto ed eccellenza nel servizio, per supportare ed accelerare la crescita attraverso la partnership con i nostri clienti in Europa, Asia e Nord America. Non vediam