B&C Speakers, KT&Partners taglia fair value e conferma Add

B&C Speakers

(Teleborsa) - KT&Partners ha confermato la" e abbassato il(aper azione dai precedenti 21,20 euro) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale.A causa di una performance di fatturato leggermente inferiore alle attese nel primo semestre 2024, gli analisti hannoper riflettere la, dove la ripresa della domanda è stata più lenta del previsto. Di conseguenza, ora prevedonodalle vendite FY24 a 102,9 milioni di euro (rispetto alla stima precedente di 107,8 milioni di euro), rappresentando una crescita del 9,4% anno su anno, principalmente guidata dal contributo annuale di Eminence Speaker LLC e B&C Speakers China. Prevedono che i ricavi dalle vendite raggiungeranno 121 milioni di euro entro FY27 (e ricavi totali a 121,6 milioni di euro).Dal punto di vista della redditività, prevedono che l'integrazione di Eminence continuerà a diluire i margini FY24, con ilche rimarrà al 22,1%, in linea con le stime precedenti. In termini assoluti, l'è ora previsto a 22,9 milioni di euro (rispetto ai 24 milioni di euro precedenti). Si prevede che i margini miglioreranno gradualmente negli anni successivi, raggiungendo un EBITDA di 27,6 milioni di euro nel 2027, con un margine del 22,7%. L'è previsto a 20,7 milioni di euro per il 2024, leggermente inferiore alla precedente stima di 21,8 milioni di euro, mantenendo un margine EBIT del 20%.Nonostante queste modifiche, prevedono miglioramenti nella gestione del capitale circolante commerciale, a supporto della solida generazione di flussi di cassa dell'azienda. Di conseguenza, prevedono che ladi B&C Speakers raggiungerà una posizione di cassa netta di 2,9 milioni di euro entro il 2024 (rispetto a 1,9 milioni di euro in precedenza) e si rafforzerà ulteriormente a 25,1 milioni di euro entro il 2027.