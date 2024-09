Commissione Ue, ecco la nuova squadra: Fitto vicepresidente esecutivo con delega a Coesione e Riforme

(Teleborsa) - La presidente,, ha presentato la nuova. Alla fine sono sei le vicepresidenze esecutive proposte: quella della spagnola, della finlandese, del francese, dell'estone, della romenae dell'italiano. A Fitto andrà la delega alla Coesione e alle Riforme. "Raffaele Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita", ha spiegato von der Leyen. "L'Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta. Il Pe ha 14 vicepresidenti, due sono di Ecr. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione", ha aggiunto von der Leyen."Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia", ha commentato sui suoi canali social la presidente del Consiglio,Per quanto riguarda le altre vicepresidenze, Teresa Ribera sarà la responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, mentre Stéphane Séjourné sarà responsabile della Politica industriale. Henna Virkkunen guiderà la digitalizzazione Ue e Roxana Minzatu sarà responsabile per i talenti e le competenze. Kaja Kallas sarà Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza. Di seguito tutti gli altri nomi delladella Commissione Ue.Magnus Brunner (Austria): Affari interni e migrazioneHadja Lahbib (Belgio): Preparazione, gestione delle crisi, uguaglianzaEkaterina Zaharieva (Bulgaria): Start-up, ricerca e innovazioneDubravka Šuica (Croazia): Mediterraneo Costas Kadis (Cipro): Pesca e oceaniJozef Síkela (Repubblica Ceca): Partenariati internazionaliDan Jørgensen (Danimarca): Energia e alloggiApostolos Tzitzikostas (Grecia): Trasporti sostenibili e turismoOlivér Várhelyi (Ungheria): Salute e benessere animaleMichael McGrath (Irlanda): Democrazia, giustizia e stato di dirittoValdis Dombrovskis (Lettonia): Economia e produttività, implementazione e semplificazioneAndrius Kubilius (Lituania): Difesa e spazioChristophe Hansen (Lussemburgo): Agricoltura e alimentazioneGlenn Micallef (Malta): Equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sportWopke Hoekstra (Paesi Bassi): Clima, crescita pulita e obiettivi net-zeroPiotr Serafin (Polonia): Bilancio, anti-frode, pubbliche amministrazioniMaria Luís Albuquerque (Portogallo): Servizi finanziariMaroš Šefcovic (Slovacchia): Commercio e sicurezza economica, relazioni interistituzionali e trasparenzaMarta Kos (Slovenia): AllargamentoJessika Roswall (Svezia): Ambiente, resilienza idrica ed economia circolare competitiva"L'intero collegio è impegnato sulla, lae la", ha spiegato von der Leyen in conferenza stampa. La presidente ha anche dichiarato di voler seguire "le raccomandazioni del" per un'Europa "più fluida, più interconnessa, più coordinata" nelle sue "diverse politiche".La squadra sarà composta da, pari al 40% dell'intera squadra. Le proposte iniziali dei Paesi membri prevedevano una quota di donne pari al 22%. "Era del tutto inaccettabile", ha sottolineato von der Leyen, riconoscendo che, nonostante i progressi, c'è "ancora molto lavoro da fare".