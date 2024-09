Commissione Ue, Ursula von der Leyen pronta a presentare la lista definitiva

(Teleborsa) - Fra colpi di scena e bocciature,targata Ursula Bis, con la presentazione delladei nominativi del team. A quanto hanno riferito fonti europee, sarebbe giunto ieri sera il via libera dei gruppi di maggioranza dell'Eurocamera e, questa mattina, la Presidente von der Leyen sarebbe pronta a presentare la sua lista formale ai alla Conferenza dei presidenti dei gruppi.Non soni mancati i, come quello delledel Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, che ha lasciato la Commissione europea dopo aver appreso che la stessa Presidente aveva chiesto alla Francia la sua sostituzione in cambio di un ruolo di maggior peso dentro la nuova Commissione. "Negli ultimi cinque anni mi sono impegnato senza sosta per sostenere e promuovere il bene comune europeo, al di sopra degli interessi nazionali e di partito", ha scritto Breton in una lettera pubblicata su X, spiegando "nella fase finale dei negoziati sulla composizione del futuro Collegio, avete chiesto alla Francia di ritirare il mio nome per motivi personali", in cambio di "un portafoglio presumibilmente più influente per la Francia nel futuro Collegio".A sostituire Breton, quanto trapelato nelle ultime ore, sarà, cui sarà affidato. Si parla della nomina a vicepresidente esecutivo con, anche se si parla di includere il portafoglio ambitissimo dell'Economia.L'altro grande ostacolo che la Commissione Ursula ha dovuto superare, dopo le bocciature di Meloni in Consiglio e FdI nella plenaria di luglio, è la, subito osteggiata da socialisti e verdi. Ma anche questa partita è stata vinta e von der Leyen, che assegnerà a Fitto una posizione analoga a quella degli altri vicepresidenti, il francese Séjourné, la spagnola Teresa Ribera, il lettone Valdis Dombrovskis, lo slovacco Maros Sefcovic e l'estone Kaja Kallas.Per il neo Commissario italiano è stata pensata la, con il compito non facile, ma per Gentiloni "non impossibile", didel PNRR dall'attuale 2026.Per gli altri ruoli forti si parla del ceco, che avrebbe conquistato il, mentre l'olandesesarebbe indicato per. La delega allasarbbe riservata alla svedeseal lussemburghese, ial greco. Il dossier sullapotrebbe essere assegnato alla belgaed ilalla finlandeseA parte i ruoli forti, necessariamente patteggiati e talvolta poco graditi,la Commissione Ursula dovrebbe rispecchiare fedelmente la visione della Presidente e - a quanto si afferma - operare "aspettando i suoi placet".