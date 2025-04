Trump minaccia dazi del 50% alla Cina. L'UE pronta a trattare (non all'infinito)

(Teleborsa) - La tensione è palpabile sul fronte internazionale.e trova un'aspra replica da parte di Pechino, mentre, senza fare passi indietro sulle contromisure che scatteranno il prossimo 15 aprile. Frattanto, la notizia di uno slittamento di 90 giorni al sistema di dazi annunciato la scorsa settimana non trova seguirto e viene etichettata come "fake news" dalla Casa Bianca.Il Presidente degli Stati Unitiha minacciato sul social Truth che potrebbeed imporre, se Pechino non ritirerà le contromisure ritorsive che prevedono tariffe del 34% sui prodotti americani. Poi ha aggiunto che "i negoziati con gli altri Paesi, che hanno richiesto gli incontri, inizieranno immediatamente".Immediata la replica delleche considerano le ultime affermazioni di Trump "un errore su un altro errore" econtro il protezionismo instaurato dagli Stati Uniti. Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che qualsiasi ulteriore escalation da parte degli Stati Uniti sarà accolta con contromisure risolute volte a proteggere gli interessi della Cina., nonostante l'ultima uscita infelice di Trump, il quale ribadisce che l'UE "é stata creata per danneggiare gli USA" e "dovrà comprare energia" dagli Stati Uniti, perché "il commercio deve essere equo e reciproco".La scelta della diplomazia e del negoziato è stata approvata con un', senza lasciar passare soluzioni estreme, ma, che dovranno essere avviate immediatamente: ilimposte dalla UE a metà marzo, quando Trump aveva istituito annunciato i dazi su acciaio ed alluminio. Termine che non subirà slittamenti, come proposto in Lussemburgo dal Ministro Tajani, e che rappresenta il termine ultimo per la diplomazia.L'ipotesi caldeggiata in UE è quella dii. "Abbiamo offerto tariffe zero per zero per i beni industriali, come abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perché l'Europa è sempre pronta per un buon affare", ha annunciato la presidente della CommissioneL'offerta di zero dazi reciproci era stata già avanzata lo scorso 12 marzo, quando l'UE aveva annunciato contromisure da applicare in due step: una parte subito e l'altra iIn quella data, appunto,, come le moto Harley Davidson o i jeans Levi's, mentre, come richiesto dal Ministro Tajani. Si aggiungono poi tariffe limitate al 10% su altri prodotti USA.