Elezioni USA: dibattito tra Trump e Harris rianima i timori dei mercati

(Teleborsa) - A poco più di un mese dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ilha acceso nuovamente il confronto internazionale sulSecondo il sito FiveThirtyEight,, ma il contesto resta incerto. Le elezioni coinvolgeranno anche le due Camere del Congresso, ma non in tutti gli Stati, e la maggioranza risicata dei democratici al Senato complica ulteriormente lo scenario, con possibili conseguenze sui mercati.Storicamente, il mercato azionario statunitense ha mostrato una tendenza a performare meglio quando il partito al potere viene confermato. Tuttavia, indipendentemente dalla, con particolare attenzione al contesto macroeconomico e ai livelli di inflazione, resta il fattore cruciale.L’efficacia delle promesse elettorali del prossimo presidente dipenderà dall’appoggio del Congresso. I mercati tendono a preferire un "" – con Camera e Senato a maggioranza diversa – per evitare una legislazione troppo interventista, sebbene tale situazione possa portare a un blocco legislativo.Le divergenze tra i due candidati sono evidenti., mentre, misura che potrebbe essere favorevolmente accolta dai mercati. Durante la sua presidenza, Trump ha anche sostenuto una politica commerciale più aggressiva, con l’aumento dei dazi sui beni stranieri, che potrebbe portare a un incremento dei prezzi e a una crescita rallentata. Tuttavia, gli Stati Uniti, essendo un’economia relativamente chiusa, potrebbero sopportare meglio un innalzamento delle barriere commerciali rispetto all'Eurozona.In ambito monetario, i repubblicani hanno spesso, una prospettiva che preoccupa gli investitori, nonostante la sua bassa probabilità.Infine, la questione fiscale degli Stati Uniti resta centrale. Sia i, ma il deficit potrebbe continuare a crescere, minando la fiducia nei mercati finanziari.