Equita, analisti Intesa Sanpaolo confermano view positiva e aspettative di crescita

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titoloche passa di mano in progresso dell'1,00%, trovando assist dagli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno confermato il giudizio "buy" e il target price di 4,60 euro per azione.La view positiva degli analisti considera "l’outlook positivo" comunicato dal management di EQUITA per i prossimi anni, in particolare dal 2025, a cui si aggiunge il "profilo di crescita e la forte patrimonializzazione della società", che permette di continuare a remunerare gli azionisti con dividendi interessanti (un ritorno da dividendi intorno al 9%) e valutare – al contempo – la possibilità di accelerare il percorso di crescita con eventuali operazioni di M&A.Gli analisti hanno anche evidenziato come i multipli delle recentinel mondo dell’investment banking e dell’advisory "offrano valutazioni interessanti", superiori ai multipli attuali, confermando le aspettative di crescita per tutto il settore.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,11.