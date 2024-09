Euronext acquista la società di ricerca e dati di mercato Substantive Research

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha. Fondata nel 2015 e con sede a Londra, Substantive Research forniscea una base crescente di oltre 100 clienti globali, in Europa e Nord America, tra cui gestori patrimoniali, hedge fund, gestori patrimoniali, istituzioni sell-side e mercati privati. Substantive Research fornisce informazioni su prezzi e spese di ricerca, benchmark di fornitori di dati di mercato e distribuzione automatizzata di contenuti di ricerca personalizzati dall'utente.Euronext, tramite la sua sussidiaria, offre soluzioni di gestione delle commissioni, valutazione della ricerca, monitoraggio dei consumi e pagamento basate su cloud e completamente integrate. Commcise riunisce i fornitori di buy-side, sell-side e ricerca utilizzando tecnologie progettate per soddisfare le esigenze di ciascun partecipante e la sua attività è cresciuta rapidamente da quando è entrata a far parte di Euronext nel dicembre 2018.Laoffreper i clienti, sostiene Euronext. Dopo l'integrazione di Substantive Research, i clienti di Commcise saranno in grado di accedere a benchmark di mercato unici all'interno dell'applicazione. Ciò consentirà ai gestori patrimoniali di dimostrare la conformità con la regolamentazione in evoluzione con l'aiuto di un'unica soluzione tecnologica integrata. I clienti di Substantive Research trarranno vantaggio dalla scala di Euronext e Commcise, che aiuterà Substantive Research a far crescere l'universo dei fornitori che vengono sottoposti a benchmark e ad ampliare la varietà di prodotti di benchmarking che può offrire al buy-side e al sell-side.