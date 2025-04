Digitouch, Websim aumenta target price e conferma Buy

DigiTouch

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato aper azione (da 2,80 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti scrivono cheper Digitouch, che ha saputo coniugare la progressiva espansione dei servizi tecnologici e la razionalizzazione dell'offerta in ambito marketing. Valutano positivamente i risultati pubblicati e ritengono che il miglioramento della redditività operativa avviato nel 2024 possa proseguire con slancio anche nei prossimi esercizi.Websim ha lievemente affinato le stime sui ricavi FY25-27 (-1,9%, -0,8%, -0,6%), posizionandosi nella parte bassa del range di crescita 2025 indicato dal management (10-15%). Il riposizionamento nel segmento Marketing, una crescente esposizione al settore Tech e una maggiore efficienza operativa portano aatteso (+5,8% nel 2025, +7,1% nel 2026, +7,9% nel 2027), con marginalità in progressivo miglioramento fino al 19,7% al 2027.Gli analistisul titolo, supportata da i) un modello di business MTE altamente integrato, che garantisce alla società un posizionamento distintivo in un mercato caratterizzato da elevate prospettive di crescita dei digital enabler e dell'e-commerce; ii) relazioni consolidate con clienti e partnership di primario standing; iii) una forte vocazione acquisitiva del management, pronto a cogliere le opportunità offerte dall'attuale fase di consolidamento del mercato.