Energy, Websim abbassa target price e conferma Buy

Energy

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha confermato) e abbassato il(a 1,40 euro per azione dai precedenti 1,50 euro) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia.Gli analisti scrivono che i, penalizzati dall'appostazione di svalutazioni di magazzino pari a 10 milioni di euro,, eccezion fatta per un maggior indebitamento finanziario dovuto allo slittamento al 2025 della prima erogazione a fondo perduto da Invitalia e ad un minor rilascio di cassa sul versante capitale circolante.Seppur in un mercato particolarmente sfidante, Energy hache le consente oggi di poter competere efficacemente in diversi segmenti di mercato, offrendo un ampio range di prodotti e servizi. Ne sono testimonianza i risultati FY24 che evidenziano (i) una maggior diversificazione geografica, (ii) una maggior esposizione a prodotti XL e servizi nonché (iii) una crescente esposizione al canale EPC, route-to-market preminente per il segmento C&I. A completamento del percorso, tramite la JV Pylon LifeEU, Energy ha inaugurato la prima linea di produzione di batterie LFP, conferendo alla Società il titolo di leading made in Europe integrated BESS manufacturer.Ritenendo le prospettive di mercato di medio e lungo termine impregiudicate dall'attuale congiuntura sfavorevole, Websim ha shiftato le precedenti stime di 12 mesi, con un unico e vero fattore differenziante, che si somma al fattore tempo, ossia un, mediamente pari a 5 milioni di euro nel prossimo triennio.