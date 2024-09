Europa, la "ricetta" di Draghi: riportare l'innovazione e tornare all'avanguardia

(Teleborsa) -E il rapporto appena presentato "formula proposte tramite una riforma del sistema alla base dell'innovazione", per riportare le nostre istituzioni educative "all'avanguardia e incentivare il commercio delle idee". Lo ha affermato l'ex presidente del consiglio italiano e della CE,intervenendo a Strasburgo, alla plenaria del Parlamento europeo, per una discussione sul suo rapporto sulla competitività., ha notato.rimuovendo gli ostacoli. Non si tratta qui di togliere regole, ma di assicurare il giusto equilibrio tra cautela e innovazione e assicurare che l'innovazione sia applicata in maniera coerente in Europa", ha spiegato. Draghi ha menzionato "una iniziativa" esemplare in questo ambito: la proposta di creare "un nuovo statuto legale Ue che darebbe alle compagnie una singola identità digitale, valida in tutta l'Unione,Nel quadro di dinamiche attuali "siamo tutti in apprensione per il futuro dell'Europa. La mia preoccupazione" è che in assenza di un cambio di rotta "con il tempo diventeremo inesorabilmente meno prosperi e meno sicuri, e quindi meno liberi di scegliere il nostro destino", ha detto ancora Draghi sottolineando che "siamo gravemente in ritardo sulle nuove tecnologie. Sono 4 delle delle 50 maggiori imprese tecnologiche sono europee. E siamo i meno pronti a difenderci: solosi oppone alla piena integrazione dei mercati dei capitali e alla creazione di titoli di debito comune Ue, per Draghi "