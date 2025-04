Antica Tenuta Palombo incanta il Vinitaly 2025

(Teleborsa) - Durante laha ulteriormente consolidato la propria reputazione di. Con questo successo, l’azienda celebra ilnell’edizione del 2023 ha ricevuto i premi per la Riserva Duca Cantelmo e per il Maturano, mentre nel 2024 il Maturano è stato nuovamente premiato.??Quest’anno, l’attenzione della rinomata guida 5StarWines si è concentrata suPer la prima volta, il Primis – spumante Metodo Classico prodotto con i vitigni autoctoni Lecinaro e Maturano – ha ottenuto un punteggio di 92/100, dimostrando l’eccellenza ottenuta grazie alla combinazione di innovazione e tradizione. Il Maturano, celebre bianco che nell’ultimo anno ha raccolto il maggior numero di premi, continua invece a rappresentare la quintessenza della tradizione enologica della Valle di Comino.In occasione di quest’attestazione di stima e qualità, il direttore della tenuta, Andrea Salvatori, ha commentato: "I premi conseguiti a Vinitaly 2025che coniuga tradizione e innovazione. Siamo determinati a far conoscere al mondo il nostro territorio e il racconto autentico che ogni nostra bottiglia trasmette. Questo successo testimonia il valore della qualità, della passione e della nostra visione per un futuro sempre più ambizioso".La partecipazione all’evento ha rafforzato i contatti con il mercato internazionale e ha offerto l’occasione per esprimere l’identità unica della tenuta, che integra metodi classici a tecnologie d’avanguardia. Gli investimenti in infrastrutture innovative, come il sistema di monitoraggio remoto delle condizioni ambientali, garantisconoconiugandosi con una profonda conoscenza e un rispetto per le potenzialità della terra. L’azienda inoltre arricchiesa la propria offerta non solo con vini di pregio ma anche grazie al ristorante gourmet inaugurato a gennaio 2023, capace diin perfetta armonia con i vini di pregio, e al museo "" aperto nel 2022, che ospita opere monumentali di Mario Velocci, creando così un connubio impareggiabile tra cultura, tradizione e innovazione.Nonostante Antica Tenuta Palombo sia lanciata verso il futuro, la sua storia inizia già dal 1980 quando Giovanni Palombo fondò la tenuta ad Atina, nel cuore dell’incantevole Valle di Comino. I suoi sette ettari di vigneti, interamente di proprietà e incastonati fra monti pittoreschi, regalano da oltre 40 anni panorami mozzafiato ai visitatori mentre le condizioni climatiche favorevoli della zona favoriscono una crescita armoniosa dell’uva, esaltando le peculiarità del territorio. La filosofia dell’azienda si fonda su un rapporto intimo e rispettoso con la terra: i vini sono il riflesso di una lavorazione veloce e attenta, volta a mantenere bassi i contenuti di solfiti e a preservare la genuinità del prodotto, a beneficio sia dell’ambiente sia dei collaboratori."La nostra cantina, nonostante ciò ci teniamo che strumenti all’avanguardia incontrino la saggezza della tradizione vinicola che solo vigneti immersi nelle splendide colline tra Atina e Picinisco sanno custodire", ha dichiarato