Fitto, Commercialisti: ruolo strategico. De Nuccio: “Momento importante per il futuro dell’Europa"

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale dei commercialisti formula le sue congratulazioni aper la nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen, con delega alla Coesione e alle Riforme.– commenta il numero uno della categoria, Elbano de Nuccio –, che è un importante riconoscimento per il nostro Paese, cui viene attributo un ruolo strategico a livello europeo, giunge in un momento molto delicato per il nostro continente. Una fase che richiederà impegno, coraggio, competenza e visione per continuare a garantire all’Europa un futuro di prosperità e stabilità, in uno scenario globale sempre più competitivo, instabile e“In questi anni – aggiunge - i commercialisti italiani hanno più volte collaborato con il Ministro Fitto, apprezzandone competenza e capacità. Con lui abbiamo condiviso idee e proposte per raggiungere buoni risultati nell’attuazione del PNNR, un piano determinante per il rilancio del nostro Paese. Il nostro auspicio è che questa collaborazione possa ora proseguire anche a livello europeo. Da tempo, ormai, come Consiglio nazionale stiamo lavorando ad un sempre più stretto coordinamento tra tutte le realtà continentali della professione economica e contabile, affinché il loro ruolo di interlocutore della Commissione e del parlamento europeo sia sempre più