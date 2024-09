Made in Italy, come renderlo più competitivo? Il Partenariato Esteso MICS avvia confronto sul tema

(Teleborsa) - Per continuare a suscitare l’interesse degli acquirenti internazionali,ffinché il patrimonio di conoscenze e competenze ereditato non vada disperso, dall’altro dovrà puntare sulle nuove tecnologie abilitanti, a partire dal digitale, prestando attenzione all'intelligenza artificiale e alla manifattura additiva: di questo si è parlato oggi a Roma dove, presso il Museo dell'Ara Pacis, si è tenutaa prima tappa del(Ministero dell'Università e della Ricerca).Il dibattito - spiega la nota -consapevole della necessità di progredire sotto il profilo tecnologico per mantenere la propria forza attrattiva nei confronti del mercato globale.All’evento di Romaconfrontandosi sui temi centrali dello sviluppo e in particolare sui settori d’interesse del Partenariato: abbigliamento, arredamento e automazione meccanica (che, con il loro indotto, generano circa il 50% del valore della produzione nazionale, secondo dati Istat). È stata inoltre sottolineata l’importanza di creare un ambiente di ricerca pubblico- privato che sia condiviso, autosufficiente, auto-rigenerativo, affidabile, sicuro e sostenibile, dalla progettazione alla produzione, in linea con la struttura e con gli obiettivi di MICS.risiede nell'innovazione e nella tecnologia, elementi chiave per mantenere la nostra competitività a livello globale. Questo implica che il Made in Italy non può essere solo un'icona estetica, ma deve affermarsi con prodotti ad alto contenutotecnologico, per rispondere alle nuove richieste del mercato.” – ha commentatoPresidente di MICS.i rapportarsi ad acquirenti internazionali dotati di una capacità d’acquisto superiore al passato; acquirenti che ricercano non solo la qualità che contraddistingue da sempre il Made in Italy, ma che desiderano beni e servizi caratterizzatida tecnologie avanzate. É in questo contesto che si inserisce MICS, il quale, con l’assegnazione di circa 21.5 milioni di euro a imprese, organismi di ricerca e università di tutta Italia, mira a stimolare la ricerca e l’innovazione nell’ambito della sostenibilità e dell’economia circolare. MICS, infatti, attraverso due recenti bandi a cascata, destinati rispettivamente agli organismi di ricerca e alle imprese, ha avviato 59 progetti a spiccato contenuto tecnologico-scientifico, che si sommano ai 77 già attivi nell’ambito del Partenariato, ai quali lavorano oltre 900 persone ad alta qualificazione professionale.“MICS è un’iniziativa che incarna lo spirito di collaborazione che deve caratterizzare il Made in Italy. È un esempio eccellente di come la collaborazione sia l’elemento indispensabile a rafforzare i pilastri del nostro manifatturiero. Nell’attuale fase di grandi cambiamenti, a partire dai nuovi assetti comunitari che si delineeranno nei prossimi mesi, è essenziale avviare una riflessione sul Green Deal e sulle vie idonee a perseguire i giusti obiettivi della transizione ambientale, evitando tuttavia il disaccoppiamento da quelli di politica industriale” – ha commentatMinistro delle imprese e del Made in Italy."Stiamo passando da un'economia di prodotto a un'economia di processo, in cui il dato è centrale. MICS è ciò che stavamo cercando: mette in contatto mondi, informazioni, competenze", sottolineaVice Ministro delle Imprese e del Made in Italy“Grazie ai progetti di MICS, che coinvolgono il mondo della ricerca e delle imprese, insieme, ci aspettiamo una netta progressione tecnologica, grazie non solo alle competenze dei nostri Partner, ma soprattutto per merito della condivisione di know-how: asset strategico da valorizzare.” - ha sottolineatPresidente Comitato Tecnico-Scientifico di MICS.“In MICS miriamo ad aumentare il livello di competitività del nostro Paese, puntando sulla nostra più importante risorsa: i talenti e la priorità è fare rete.” - ha conclusoCoordinatrice Scientifica di MICS.Dopo Roma,