Maggioranza, rinvio del sistema della patente a crediti al 2025

(Teleborsa) - Tre emendamenti identici al decreto omnibus, presentati daalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, propongono di posticipareAttualmente, il sistema, introdotto per migliorare la sicurezza nei cantieri, dovrebbe diventare obbligatorio a partire dalParallelamente, altre forze politiche, tra cui, suggerendo la nuova data del. La patente a crediti è concepita per garantire un maggior controllo sulla sicurezza nei cantieri, prevedendo penalità in caso di incidenti o violazioni. Chi fornisce servizi di natura intellettuale sarà escluso dall'obbligo.Nonostante le misure in discussione,Sebbene si stiano preparando all’eventualità dell’entrata in vigore del sistema, ritengono che la patente a crediti non apporterà un valore aggiunto alla sicurezza nei cantieri, ma piuttosto complicherà ulteriormente il quadro burocratico senza reali benefici in termini di prevenzione degli incidenti.