Polizza danni catastrofali, Cataldi (Giovani Commercialisti): "Più chiarezza prima dell'entrata in vigore della norma"

(Teleborsa) -che prevede l'obbligo di sper assicurare le imprese dai danni catastrofali è nata con diverse storture e senza un quadro applicativo preciso., anziché metterle nelle condizioni di fare un’effettiva ed efficace analisi dei rischi cui sono esposte. Per questo,, evidenziando la necessità di maggiore chiarezza prima dell'entrata in vigore della norma”. Lo affermapresidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.e senza un preciso quadro operativo, come dimostra la stessa confusa gestione del rinvio, sono sotto gli occhi di tutti”, rimarca Cataldi. “Queste mancanze hanno messo in difficoltà le imprese, ma anche i professionisti che le assistono, alle prese con problemi oggettiviTra le criticità evidenziate, quelle riguardanti le Società tra Professionisti (STP). Sebastiano Zanette, consigliere UNGDCEC, sottolinea come, nella norma, non sia esplicitato con chiarezza “l'esonero per le STP dall’obbligo, che sarebbe invece necessario per garantire parità di trattamento tra tutte le forme professionali. Le STP, per loro stessa natura, non possono essere considerate “imprese” (soggetti su cui ricade l’obbligo assicurativo), tenuto conto che l’attività che possono svolgere