Racing Force, accordo con Oakley per cambiare l'esperienza TV nello sci

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, e Oakley, parte die marchio di riferimento nell'eyewear, hanno siglato uncon cui offrire un punto di vista unico nelle specialità dello sci alpino.Grazie allo Skier's Eye, gli spettatori in TV potranno godere di un'esperienza senza precedenti, con immagini ad alta risoluzione che mostreranno l'durante lo svolgimento della gara, si legge in una nota., il prossimo passo è poter offrire un'esperienza analoga in altre discipline sportive, di cui lo sci costituisce un perfetto esempio - ha commentato Alex Haristos, Chief Operating Officer di Racing Force - Lo sviluppo della tecnologia è ancora più ambizioso, dovendo miniaturizzare il sistema per renderlo un tutt'uno con l'atleta. La stretta collaborazione con un leader nel mercato dell'eyewear sportivo come Oakley è di importanza cruciale quando si vuole ottenere qualcosa di rivoluzionario, che puntiamo a offrire al pubblico televisivo il più presto possibile".