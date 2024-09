BHICA, round pre-seed da 400.000 euro

(Teleborsa) -, startup italiana del benessere che propone un sistema integrato di nutraceutica biologica e cosmesi naturale, ha chiuso unLanciata nel 2023 da, la società opera nel settore benessere con l'obiettivo di proporre un nuovo approccio olistico alla cura del corpo, integrando nutraceutica biologica e cosmesi naturale."Crediamo che questo risultato confermi la concretezza della nostra vision, così come della direzione intrapresa - ha commentato il CEO Simone Botta - Siamo riusciti ad attrarre l'interesse die crediamo che in questo il livello qualitativo dei nostri prodotti, assoluto e senza compromessi, sia stato determinante".Grazie alle risorse raccolte, BHICA è pronta a espandere il proprioe investire ulteriormente in, si legge in una nota."Siamo già al lavoro per ampliare le nostre line up, sia nella cosmesi che nella nutraceutica - ha aggiunto il CEO - Il nostro obiettivo è raccogliere e valorizzare le migliori risorse tra Pollino e Sibaritide, trasformarle in, ed esportarli a livello globale".