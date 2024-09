Ex Ilva, dichiarata esecutività stato passivo di altre quattro società del Gruppo

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi presso il Tribunale di Milano la verifica dello stato passivo di ulteriori quattro società facenti parte delLe udienze – svoltesi davanti al giudice, alla presenza del commissarioe dei suoi consulenti, avvocati,si sonoconcluse con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo di tutte e quattro le società (ADI Energia S.p.a., ADI Socova S.a.s., ADI Tubiforma S.p.a. ed ADI Servizi Marittimi S.p.a.) per circa 23 milioni di euro complessivi.L'udienza di verifica del passivo della procedura madre ADI spa si era conclusa il 19 giugno 2024, ed il passivo accertato sino ad ora, in relazione a tutto il gruppo in amministrazione straordinaria, è attualmente pari a circa