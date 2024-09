GT Talent Group ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 20 settembre

(Teleborsa) - Leordinarie emesse da, gruppo operante nel settore dell'entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox (che offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar) e Scuderia Gentile (che realizza il format televisivo GT Talent), sono state(EGM) e saranno negoziate a partire dal giorno 20 settembre 2024. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo.Come già emerso , GT Talent Group sbarca a Piazza Affari con con unadi circa 5,17 milioni di euro, dopo avercirca 1,55 milioni di euro. Ildi collocamento è stato pari a 4 euro per azione, a metà della forchetta individuata in precedenza (tra 3,5 e 4,5 euro per azione). Ilè al 27,38% (calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni).