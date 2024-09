Elica, assemblea approva introduzione del voto maggiorato rafforzato

Elica

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, haper l'introduzione del voto maggiorato ordinario e del voto maggiorato rafforzato.I soci hanno approvato: 1) l'a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazione all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco; 2) l'alla scadenza del periodo di dodici mesi successivo alla maturazione del periodo di ventiquattro mesi di cui al punto che precede, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'apposito elenco, fino a un massimo complessivo di tre voti per azione (compresa la maggiorazione di cui al punto che precede).Le motivazioni che hanno indotto la società a sottoporre all'assemblea le modifiche in oggetto, sono principalmente: l'intento di; l'esigenza di adottare una struttura del capitale che permetta al contempo di (a) mantenere e rafforzare la base azionaria di riferimento, ritenuta importante per il sostegno delle strategie di crescita di lungo termine, e (b)attraverso la collocazione di una parte più significativa del capitale sociale tra il pubblico, ma anche attraverso, ad esempio, acquisizioni o joint venture, da realizzarsi anche per il tramite di scambi azionari; la volontà di