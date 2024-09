ENAV al G7 agricoltura e pesca: tecnologie e competenze per valorizzare territorio

(Teleborsa) -la società che gestisce il tparteciperà con un proprio spazio espositivo al G7 Agricoltura e Pesca, in programma adin provincia di Siracusa,Laha fissato come obiettivi l’applicazione di scienza e innovazione in agricoltura pere la valorizzazione delle giovani generazioni comespiega la nota - l’evento sarà l’occasione di mostrare al pubblico internazionale le proprie attività in ambito meteorologico e i servizi dedicati aiè una grandeè pronta a rispondere alle più urgenti sfide globali, andando ben oltre la propria dimensione e competenza, aprendosi alla fornitura di servizi ad alto fattore tecnologico, adattando le aree di intervento anche a beneficio di settori strategici come quello agricolo. La Società può contribuire in modo innovativo allo sviluppo economico del Paesesupportando la pianificazione delle attività e delle pratiche agricole e l’utilizzo ottimale dei terreni e delle colture. Come Gruppo, peraltro, stiamo sviluppando progetti in via sperimentale nell’ambito del cosiddettostrumentazioni capaci di raccogliere, elaborare e scambiare informazioni, consentendo di implementare sistemi di trasmissione automatica dei dati per migliorare la sorveglianza meteorologica contribuendo alla crescita delle aziende”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato- conclude la nota - elabora quotidianamente previsioni su 45 aeroporti nazionalirilasciando ogni anno oltre 1 milione di bollettini di osservazione con le variabili meteorologiche quali vento, pressione, temperatura e umidità mediante sensori e sistemi dedicati. La Società fornisce inoltre dati storici, analisi, report post evento, consulenze e servizi climatici per una gestione efficiente e sostenibile del rischio climatico. Il Gruppo è anche impegnato nello sviluppo e nell’erogazione dei servizi dedicati ai