Lottomatica, Gamma Intermediate colloca 6% capitale: scende al 51,5%

Lottomatica

(Teleborsa) -ha avviato il collocamento di 15 milioni di azioni di, rappresentanti circa il 6% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante un'offerta tramite accelerated bookbuilding.Al termine del collocamento, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione diretta pari al circa 51,5% del capitale sociale di Lottomatica."Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators e ad alcune altre deroghe consuete".Il- spiega una nota - è rivolto ad investitori istituzionali idonei. "Non ci sarà un'offerta pubblica in nessun Paese. Le condizioni definitive del Collocamento dovrebbero essere annunciate il giorno 20 settembre 2024, al più tardi. Il settlement per il Collocamento si prevede abbia luogo il 24 settembre 2024 o intorno a tale data".