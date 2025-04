Piazza Affari in profondo rosso. Mezzo FTSE MIB non fa prezzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, in un lunedì nero per i mercati, con gli investitori sempre più preoccupati per una recessione e unaSeduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,103. Lieve calo dell', che scende a 3.021,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,77 dollari per barile, in forte calo del 3,58%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +127 punti base, con un forte incremento di 12 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,71%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,38%, pessima performance per, che registra un ribasso del 5,57%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,60%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa del 2,11%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 35.864 punti, in forte calo del 2,32%. Depresso il(-4,87%); con analoga direzione, in netto peggioramento il(-3,77%).Tutti i titoli ad alta capitalizzazione, con oltre la metà dei titoli del FTSE MIB che non riesce a fare prezzo dopo 10 minuti dall'avvio delle negoziazioni.Tra chi ha fatto prezzo, spicca la prestazione negativa di, che scende del 6,96%.scende del 6,63%. In perdita, che scende del 6,55%.Seduta molto negativa perLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,16%. Pesante, che segna una discesa di ben -11,31 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 9,51%. Sensibili perdite per, in calo del 9,02%.