Monopattini: in 5 anni a Roma solo 4.194 multe

(Teleborsa) - Ini vigili urbani di, con una media di. Il dato viene reso noto oggi dal, che aveva presentato apposita istanza d’accesso alla Polizia Locale per conoscere i numeri precisi delle multe sul territorio comunale.Dai dati ottenuti dall’associazione dei consumatori emerge come nel periodo dali vigli urbani di Roma abbiano elevato un totale di 4.194 multe, pari ad una media diLa violazione più frequente risulta la, mentre i conducenti multati perché trasportavano un’altra persona sul monopattino sono appena 767 in quasi cinque anni. Il(per i minori di anni 18) è valso12 le multe per mancanza di dispositivi di illuminazione.Numeri che suscitano l’indignazione del Codacons. "Nonostante a Roma circolino migliaia di monopattini elettrici privati e in sharing, con 14.500 mezzi delle società di noleggio fino al 2023 poi scesi a 9.000 nell’ultimo anno,– attacca il– Eppure il degrado urbano generato dai monopattini è sotto gli occhi di tutti: basta fare un giro in città per vedere ogni giorno mezzi buttati a terra lungo le strade o abbandonati in divieto di sosta sui marciapiedi, e monopattini che sfrecciano con due persone a bordo nelle vie del centro nell’indifferenza generale. Purtroppo i dati forniti dalla Polizia Locale: nella capitale i controlli e le sanzioni in tema di monopattini elettrici sono del tutto carenti e insufficienti, con effetti diretti sulla sicurezza stradale, certificati dal preoccupante aumento di incidenti, morti e feriti legati all’uso di tale mezzo di locomozione", conclude Rienzi.