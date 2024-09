Novamarine presenta nuova linea Navy al Salone Nautico di Genova

Novamarine

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, presenterà in occasione del Salone Nautico di Genova laProgettati interamente dall'ufficio tecnico di Novamarine, i nuovi Navy sono tender di dimensioni dai 2,70 ai 7,80 metri che rispondono efficacemente alla, senza tuttavia rinunciare alla robustezza e al design distintivo dei prodotti Novamarine. Si tratta di imbarcazioni all'avanguardia con tubolare gonfiabile e carena in alluminio, materiale 100% riciclabile. Sono motorizzate con fuori bordo tradizionale a benzina, anche se ai modelli più piccoli possono essere abbinati motori full electric. Ragion per cui, in occasione della prima esposizione, verranno presentate"Siamo orgogliosi di poter finalmente presentare al mercato gli innovativi Navy by Novamarine - ha commentato l'- Come abbiamo annunciato durante il percorso di IPO, per noi significa rispondere alle esigenze di una fascia di mercato che chiede imbarcazioni più piccole e più maneggevoli, senza però rinunciare ai nostri standard qualitativi. Siamo più che soddisfatti di riuscire a presentare la nuova linea a poche settimane dalla quotazione e in occasione del Salone Nautico di Genova".