Zurich lancia Obiettivo Plus 2032: protezione e opportunità di rendimento

(Teleborsa) - Nell'attuale contesto globale, alimentato da nuove sfide e caratterizzato da una crescente incertezza a livello macroeconomico, i risparmiatori si trovano a fronteggiare un panorama complesso, in cui la tutela del capitale e la costruzione di valore richiedono scelte sempre più consapevoli. A fronte di una crescente domanda di protezione e stabilità,ha sviluppato, una nuova soluzione d'investimento che si inserisce nellapensata – spiega la società in una nota – "per coniugare solidità e performance, offrendo elevati livelli di sicurezza e un'opportunità di rendimento ottimale".– si legge nella nota – "consente ai risparmiatori di investire il proprio capitale mantenendo un elevato livello di protezione, grazie all'investimento in titoli obbligazionari a basso rischio per una durata di 7 anni, a cui si aggiunge l'esposizione ai tre mercati azionari di Stati Uniti, Europa e Giappone, al fine di puntare ai rendimenti attraenti dei mercati sviluppati. La nuova linea offre una strategia di investimento attentamente bilanciata, pensata per offrire un mix efficace tra solidità e potenziale di rendimento. L'allocazione dell'80% del capitale nella Linea Guidata Zurich Obiettivo Plus 2032 e del restante 20% nella Gestione Separata Zurich Trend consente infatti di combinare la protezione tipica delle gestioni assicurative con le migliori opportunità offerte dai mercati. A tutela degli investimenti dei propri clienti, Zurich completa l'offerta con un'attività di monitoraggio trimestrale di asset allocation ed eventuale ribilanciamento, con l'obiettivo di offrire il miglior rapporto rischio-rendimento. Al termine dei 7 anni, sarà inoltre possibile proseguire il percorso intrapreso, investendo il controvalore maturato in un'altra linea Zurich Multinvest"."Zurich Obiettivo Plus 2032 – ha affermato– nasce per rispondere a un bisogno quantomai urgente per i risparmiatori italiani, che vivono oggi in prima persona la preoccupazione di proteggere il proprio capitale senza rinunciare alle opportunità di rendimento. Al fianco dei nostri clienti in ogni sfida, vogliamo offrire strumenti sempre più solidi e strategie di investimento sicure e vantaggiose nel tempo".La nuova soluzione sarà distribuita dagli Agenti Zurich a partire dal 14 aprile e dai Consulenti Finanziari Zurich Bank a partire dal 9 maggio.