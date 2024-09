Pagamenti digitali, il Buy Now Pay Later conquista anche le imprese

(Teleborsa) - La formula di pagamento, che tanto successo ha riscosso fra la clientela retail, piace anche ai clienti business, che vi vedono una opportunità nel futuro dei pagamenti digitali. In base ad unoin Europa, su un campione di 1000 imprese di settori e dimensioni diverse, in 5 Paesi europei(Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito), ilche le opportunità di pagamento flessibile e dilazionato offerte dasarannoIl BNPL ha già, raggiungendo, secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, uncomplessivo e una penetrazione del 6,5% del transato consumer online.I risultati della ricerca sono stati presentati oggi da, piattaforma digitale loeader in Italia e in Europa nel Lending as a service (SaS), alla presenza di esperti del settore. Sono intervenutipresidente del Consorzio Netcomm,, Ricercatore Senior Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano,, Research Director di Ipsos, e per Opyn, COO e Co-founder.Co-Founder & Chief Operating Officer di Opyn, ha spiegato che la ricerca consente disia nelle condizioni attuali che prospettiche. "La cosa più interessante che emerge da questa ricerca - ha sottolineato Lafiosca - è lache già utilizzano il Buy Now Pay Later, anche diversi dal mondo B2B. Questo significa che il BNPL è un prodotto apprezzato, rispecchia i bisogni dei consumatori, sia business che retail, e ci mette nella prospettiva di penetrare questo mercato. L'altra cosa interessante è che,, con percentuali elevate e superiori al 90%"."Il BNPL renderà le nostre imprese più agili e competitive, - ha proseguito il fondatore di Opyn - riducendo i rischi derivanti dai pagamenti e aumentando la trasparenza delle transizioni. Le stime ci dicono che il BNPL B2B vale 2,5 volte il segmento retail B2C: un potenziale enorme".Nel segmento del Buy Now Pay Later, il tasso diprevisto èin Europa, con un valore quasi quintuplicato deldai 149,3 miliardi di dollari del 2023A guidare la fase di crescita sarà proprio il mercato B2B, che vede nei servizi di pagamento rateale una valida alternativa alla richiesta di capitali.Sulla crescita del BNPL e dei pagamenti digitali, sempre più digitali anche fra aziende, in base a quanto emerso dall’, che ha registrato untra il 2021 e il 2023. Una evoouzione che risponde alla necessità di soddisfare le esigenze dei buyer di nuova generazione, sempre più interessati alla proposta di progetti tailored, sia nel processo di acquisto, sia nell’offerta di servizi di pagamento e di customer care.Una ricerca di Ipsos rivelain termini die del commercio, anche se persistono alcune resistenze alla digitalizzazione delle transazioni o dei processi.L’Italia è il Paese dove i. Nel nostro Paese il canale digitale è utilizzato in maniera esclusiva solo nel 29% dei casi, meno di un terzo, mentre negli altri Paesi europei l’utilizzo esclusivo del canale digitale è più diffuso: il 49% delle aziende lo utilizzano in Germania, il 43% in Inghilterra, il 37% in Francia e il 38% in Spagna.tra le imprese in Europa è associata soprattutto al mondo consumer.dichiarano di conoscere almeno a grandi linee il servizio BNPL per le B2B: poco meno della metà lo conosce molto bene in UK, Italia e Germania (rispettivamente 47% e 46% negli ultimi due Paesi); 4 aziende su 10 in Francia e Spagna.delle imprese intervistate in Europa: alla domanda sulla previsione di diffusione di questa soluzione nel segmento B2B,risponde che il BNPL si diffonderà da molto ad abbastanza.