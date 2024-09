Oss PoliMi, CC, GDF: Crypto-Asset sempre più diffusi per usi leciti e illeciti

(Teleborsa) - I crypto-asset sono sempre più utilizzati, sia per scopi legittimi come transazioni finanziarie, investimenti, pagamento di beni e servizi, tokenizzazione di asset e partecipazione a progetti DeFi, che per attività illegali come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, traffico di droga, compravendita di beni illeciti sul dark web e social network. In Italia li possiedono già 3,6 milioni di persone; il 41% come forma di investimento, il 18% per acquistare prodotti o servizi online, solo il 10% per interagire con altri asset o applicazioni digitali. Se per alcuni sono stati un ottimo investimento, per altri non sono mancati i problemi: il 50% di chi li ha detenuti nel nostro paese registra esperienze negative, nella maggioranza dei casi per servizi non ottimali ma anche per vere e proprie truffe. Il 20% ha avuto problemi nel pagamento con criptovalute, il 18% durante l'acquisto, il 13% mentre le deteneva, ad esempio a causa di attacchi di phishing. Ma in generale solo un italiano su tre dichiara di conoscere bene i crypo-asset, evidenziando la chiara necessità di maggiore educazione in materia, per uso realmente efficace e consapevole. Sono alcune evidenze emerse oggi alin collaborazione con lnell'ateneo milanese."Le transazioni digitali e i crypto-asset hanno avviato negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione finanziaria – commenta–. Parliamo di temi che sono al centro di importanti dibattiti a livello nazionale e che chiamano a raccolta una larga fetta di attori economici e sociali: dalle banche alle imprese ai soggetti che agiscono a tutela e nell'interesse della collettività, quali le Forze dell'Ordine e le autorità giudiziarie. Su questo tema il Politecnico di Milano, impegnato verso un uso etico e consapevole della tecnologia, ha avviato collaborazioni che, come ricordato in questa occasione, fanno leva sulle nostre competenze tecnologiche e sulla capacità di tradurle in scenari di sviluppo in cui il digitale rappresenta sì una grande opportunità, ma anche potenziali rischi se non governato"."L'adozione dei crypto-asset rappresenta un'opportunità significativa per la trasformazione del settore finanziario e la nascita di nuovi modelli economici – ha dichiarato–. Tuttavia, per garantire una crescita sostenibile, è essenziale che il loro utilizzo avvenga all'interno di un quadro normativo ben definito che promuova trasparenza e sicurezza e garantisca la legittimità dell'operato"."La blockchain è uno strumento potente anche per il monitoraggio delle attività illecite, grazie alla trasparenza e all'immutabilità dei dati che essa garantisce – ha affermato–. Il nostro obiettivo è rendere sempre più efficace la collaborazione tra attori del mercato e autorità di controllo per creare un ambiente sicuro e legale per lo sviluppo dei crypto-asset".L'evento è stata un'importante occasione di, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'uso corretto dei crypto-asset per favorire l'innovazione in un contesto regolato. Nel corso della giornata ci si è confrontati su come la normativa influisca sull'adozione delle criptovalute e sul ruolo delle banche nell'utilizzo dei crypto-asset per favorire l'innovazione e migliorare i servizi finanziari. Sono poi stati analizzati gli strumenti a disposizione degli istituti per operare in modo conforme e trasparente nel settore delle criptovalute, oltre al ruolo che la tecnologia blockchain può avere nel supportare il controllo e la gestione delle transazioni legittime.Nonostante l'entusiasmo per l'innovazione, non mancano però le criticità. Esponenti delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria hanno affrontato il tema del. Sono stai discussi i metodi utilizzati dalle organizzazioni criminali per riciclare denaro tramite criptovalute e DeFi, così come l'utilizzo illecito delle criptovalute nel dark web e nei social network. Un faro è stato acceso anche sulle tecniche e gli strumenti impiegati per il sequestro e la confisca delle criptovalute, con particolare attenzione alle sfide investigative legate agli attacchi ransomware e al monitoraggio delle transazioni sospette.L'incontro ha rappresentato un'opportunità per promuovere la cooperazione tra attori pubblici e privati, garantendo che l'adozione delle criptovalute avvenga in modo sicuro, trasparente e conforme alle normative vigenti.