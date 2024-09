S.S. Lazio torna in utile per 38,5 milioni di euro

S.S. Lazio

(Teleborsa) -, club calcistico quotato su Euronext Milan, ha chiuso l'2024, con unsi attesta a 193,23 milioni di euro, in incremento rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di 43,61 milioni di euro. La variazione è dipesa in prevalenza dai maggiori introiti rivenienti dalla partecipazione alla Champions League.Il valore della produzione è costituito da ricavi daper 27,68 milioni di euro,per 142,11 milioni di euro,, pubblicità e royalties per 16,15 milioni di euro, da gestione diritti calciatori per 2,41 milioni di euro, da merchandising per 2,51 milioni di euro e altri ricavi e proventi per 4,63 milioni di euro.Ilè pari a 39,51 milioni di euro (vs 3,32 milioni di euro dell'anno prima), mentre l'è stato pari a 38,50 milioni di euro (vs -29,54 milioni di euro).L'risulta negativo per 38,12 milioni di euro, con un decremento di 10,08 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2023, dovuto soprattutto alla riduzione delle linee di finanziamento autoliquidanti.