BNP Paribas, accordo per acquisire attività private banking di HSBC in Germania

(Teleborsa) -, prima banca della zona euro per valore di mercato, ha firmato un accordo con, colosso bancario britannico, per l', con l'ambizione di posizionare BNP Paribas Wealth Management tra i principali attori leader in Germania e di portare il suo AuM a oltre 40 miliardi di euro.La Germania offre un forte potenziale di crescita per le attività di gestione patrimoniale, in particolare all'interno del(PMI tedesche) e con il segmento die famiglie tedesche, afferma BNP Paribas. Sfruttando il suo modello di business diversificato e integrato, BNP Paribas Wealth Management mira a fornire a questi clienti imprenditoriali un'offerta di servizi completa, che spazia dall'investment banking e corporate banking alla gestione patrimoniale.Con una forte attenzione agli individui HNW e UHNW e una copertura regionale complementare, in particolare nella, le attività di Private Banking di HSBC "si adattano perfettamente" al modello di BNP Paribas Wealth Management e consentiranno a BNP Paribas di classificarsi tra i principali operatori di gestione patrimoniale nel paese."Questa acquisizione è un nuovo passo cruciale nel posizionamento di BNP Paribas Wealth Management tra i principali operatori in Germania, dove crediamo che il nostro modello sia più adatto a soddisfare le esigenze a lungo termine dei clienti imprenditoriali, sfruttando i solidi franchise del Gruppo per soddisfare sia le loro esigenze personali che aziendali. Contribuirà quindi a consolidare la nostra", commenta, CEO di BNP Paribas Wealth Management.La chiusura della transazione, di cui non sono stati forniti dettagli finanziari, è prevista per il, una volta ottenute le approvazioni normative.