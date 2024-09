Commercialisti: Valente alla guida dei fiscalisti europei

(Teleborsa) -alla presidenza della Confederazione europea degli esperti in fiscalità (CFE- Tax Advisers Europe) per il biennio 2025-2026. La CFE è una confederazione fiscale con sede a Bruxelles. Fondata nel 1959, che riunisce 33 organizzazioni nazionali di 26 Paesi europei, che rappresentano oltre 200.000 consulenti fiscali. Tra le sue funzioni principali ci sono la promozione delle relazioni con le autorità di riferimento a livello nazionale e internazionale, rappresentando il contributo offerto dai professionisti grazie alle loro competenze tecniche e l’impegno per il raggiungimento di uno standard elevato di qualità nelle attività professionali svolte dagli esperti in fiscalità, comunicando efficacemente al pubblico la natura dei servizi da loro offerti. Tra i compiti della CFE anche quello di monitorare le legislazioni nazionali contribuendo al coordinamento dei regimi fiscali in Europa. a CFE Tax Advisers Europe è confederazione fiscale con sede a Bruxelles che rappresenta i consulenti fiscali europei. Fondata nel 1959, CFE riunisce 33 organizzazioni nazionali di 26 Paesi europei, che rappresentano oltre– commenta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,–, da noi fortemente supportata, è un importante e meritato riconoscimento delle sue competenze e del suo costante impegno sui temi della fiscalità internazionale e anche un riconoscimento del ruolo del Consiglio nazionale e della sua proficua interlocuzione a livello internazionale con tutte le più importanti e autorevoli organizzazioni della professione mondiale, affinché l’esperienza italiana sia sempre più ascoltata e centrale”.“La sua elezione – prosegue – giunge in un momento particolarmente significativo per il nostro continente, a soli pochi giorni dall’elezione della nuova Commissione europea. Una fase in cui siamo tutti chiamati a sfide importanti, anche quelle che attendono la nostra professione, in un contesto continentale che si avvia a definire nuove frontiere di legislazione e regolamentazione che riguardano la nostra attività quotidiana. A Piergiorgio e al nuovo Board della CFE, che lo affiancherà nella sua attività, vanno le nostre congratulazioni per un lavoro che siamo certi sarà improntato alla massima sinergia con le diverse realtà nazionali”.“Sono onorato di assumere nuovamente la presidenza della CFE Confederazione Fiscale Europea – ha affermato Valente -. Con determinazione, lealtà e trasparenza, lValente, che era già stato alla guida di CFE dal 2017 al 2022, è anche Chairman della Global Tax Advisers Platform (GTAP), che rappresenta oltre 700.000 consulenti fiscali in Europa, Asia e Africa.