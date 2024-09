G7 Agricoltura e Pesca, Panunzi (UNICOOP): "Necessario fare rete per rilanciare competitività prodotti ittici”

(Teleborsa) - “La pesca non è solo uneconomico ma deve diventare un presidio ambientale e culturale delle nostre coste. Per trasformare la pesca in un fattore di sviluppo sostenibile c’è bisogno di integrare la pesca e l’acquacoltura all’interno delle grandi strategie del nostro Paese. La creazione di cluster bio-economici d’impresa della pesca e dell’acquacoltura, attraverso interventi regionali di promozione e valorizzazione delle Aree marine ecologicamente attrezzate per la pesca e l’acquacoltura, rappresenta l’unica risposta concreta alla necessità di applicare un approccio ecosistemico e sostenibile nell’uso delle risorse marine, creando contemporaneamente le condizioni favorevoli allo sfruttamento delle risorse del PNRR messe a bando”. Lo ha dichiarato il Presidente del Dipartimento Nazionale Pesca UN.I.COOP.: Gian Matteo, in occasione del Divinazione Expo al G7 Agricoltura e Pesca a Siracusa.“E’ quindi, per una gestione integrata della bioeconomia marina e per la protezione della biodiversità, avviare un sistema di governance territoriale partecipativa applicata a livello intersettoriale, che coinvolga non solo le organizzazioni della pesca e dell’acquacoltura (O.P) e il settore della logistica, ma anche la ricerca (enti di ricerca, università, start-up innovative) ed eventualmente i soggetti pubblici”.Per Panunzi: “Le Organizzazioni di produttori della pesca e dell’acquacoltura dovranno saper fare rete tra loro non solo a livello territoriale, ma anche nazionale sia per accrescere la competitività dei prodotti ittici sul mercato nazionale e internazionale che per attirare nuove risorse pubbliche e private. A tale riguardo, è necessario che la nuova Commissione trovi con pragmatismo l’equilibrio tra sostenibilità e competitività e che si realizzi una nuova governance del Mediterraneo in cui tutti i Paesi mediterranei peschino con le stesse regole"."Inoltre - conclude Panunzi - la formazione di figure ad ampio spettro di competenze è coerente con le richieste dell’approccio ecosistemico e del New Green Deal, che propone