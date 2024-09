L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Tassi: una BCE pavida e una Fed coraggiosa?

(Teleborsa) -dovrebbero proseguire ilprogressiva dei, compatibilmente con i più recenti dati dell'inflazione, che confortano l'attesa di una fase espansiva della politica monetaria. E' quanto afferma l'economista, nell'ultimadedicata alle ultime mosse delle banche centrali.Ad agosto,è stato positivo per almeno tre motivi. Il primo motivo è che la d, avendo toccato praticamente tutte le principali economie europee: Germania, Francia, Spagna, Portogallo eccetera. Il secondo motivo è che, visto che ad agosto, l'inflazione su base annua è scesa all'1,1%, quindi ben al di sotto della media europea (2,2%) e dei principali partners, che si sono mossi attorno ad un 1,9%. Il terzo motivo è che,quella calcolata al netto dell'alimentare fresco e delle fonti energetiche,nell'Eurozona al 2,8% su base annua, il dato migliore da luglio 2021.Grazie anche all'indebolimento della pressione inflazionistica,, a settembre, i tassi sui depositi di, portandoli al 3,50%., per almeno due motivi. Primo motivo: lain Europa è derivata in gran parte dache hanno fatto impennare i prezzi delle fonti energetiche, delle materie prime e dei semilavorati. Nell'attuale scenario di incertezza geopolitica che sta coinvolgendo sempre di più il Medioriente, lin modo da poter gestire eventuali nuove tensioni sui prezzi, senza dover interrompere o, addirittura, invertire il trend decrescente dei tassi. Cosa che sarebbe deleteria per famiglie ed imprese. Secondo motivo: neanche ilche, a settembre, a sorpresa, ha abbassato i tassi di 50 basis point, deve far pensare ad una BCE. Negli USA, le preoccupazioni per una ripresa dell'inflazione non sono legate, come in Europa, a possibili shock energetici esterni, ma al timore che lespinte dall'inflazione, possano innescare undecisamente pericoloso. Ma nell'attuale scenario USA, che vede dinamiche salariali sotto controllo, abbinate ad un certo rallentamento nella creazione di nuovi posti di lavoro, unadella Fed rispetto ad una più prudente della BCE appareFermo restando l'attuale, per quanto riguarda la, è lecito attendersi, per il 2024, un ulteriore taglio dei tassi di almeno; per quanto riguarda il 2025, ulteriori tagli per almeno 100 basis point appaiono assolutamente possibili. Guardando invece alla, nel 2024, ci sarà un unico taglio sempre di, probabilmente a dicembre più che a ottobre; per quanto riguarda il 2025, shock esogeni permettendo, sono ipotizzabili ulteriori tagli per almeno 100 basis point.