Orsini: taglio cuneo fiscale priorità chiesta al Governo

(Teleborsa) -che è stata fatta al governo in vista della prossima Legge di bilancio. Lo ha detto il presidente di Confindustria, a margine del convegno inaugurale del Cersaie a Bologna spiegando che "serve a salvaguardare l'aumento del costo del lavoro e dare la capacità di spesa alla gente che lavora nelle nostre imprese. Credo che quella sia la via" e per questo "Il Piano casa che il governo metterà in manovra"Saremo oggi pomeriggio ancora a ragionare di questi capitoli". "Il Piano casa per i giovani crediamo sia uno dei temi fondamentali - ha spiegato Orsini -. Ci siamo accorti che c'è la necessità, soprattutto per i neo assunti, di trovare una casa a un costo sostenibile. E noi abbiamo il dovere sociale di dare una mano su questi temi"."Abbiamo avviato le prime interlocuzioni con governo, saremo oggi pomeriggio ancora a ragionare di questi capitoli - ha aggiunto il leader degli industriali -. E credo che possa dare una spinta soprattutto in alcune città dovelnfine, un passaggio anche sul distretto della ceramica che ha dimostrato di essere "attento all'ambiente" ed è fondamentale che ci sia un "riconoscimento" del lavoro fatto in questa direzione dalle imprese del settore. Occorre quindi che l'Europa ponga "attenzione" al distretto che necessita di un "sostegno", ha detto Orsini, a margine del convegno inaugurale del Cersaie a Bologna. "Dobbiamo far capire anche all'Europa che dobbiamo porre attenzione alle nostre imprese - ha spiegato Orsini -.