OVS, Equita aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha migliorato aper azione (da 3,3 euro) ilsu, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, confermando la" sul titolo. Gli analisti scrivono che, nella call di venerdì pomeriggio, il management ha fornito indicazioni molto solide sul current trading e sull'outlook per il secondo semestre dell'anno.Sulle stime, il broker ha alzato le vendite dello +0,5% sul 2024-25-26, alzato il gross profit del 2% grazie ai risultati 1H, ai commenti sul 2H e all'avvio di coperture più favorevoli sul USD per il 2025,, ma senza modifica gli anni successivi per riflettere i maggiori costi operativi, alzato l'Adj. EPS del 8%/6% grazie a una riduzione dei D&A e del tax rate, e per l'effetto del buy-back in corso.Viene sottolineato che il titolo ha performato bene YTD (+30% total return, +23% relative to FTSE MID), ma Equita ritiene che offraalla luce di: solidi messaggi su current trading e outlook 2H24 sia in termini di vendite, che di margini e FCF; ottimo lavoro del management su diversi progetti (es. i marchi Piombo e B.Angel, la cosmetica, il rinnovo della rete di negozi), che stanno supportando strutturalmente i ricavi e rafforzando il posizionamento di OVS pur in un contesto generale ancora difficile; continuo supporto derivante dal buy-back, esteso per ulteriori 10 milioni di euro; valutazioni ancora molto interessanti.