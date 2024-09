Rischi catastrofali, Mimit: "In vigore dal primo gennaio 2025 obbligo assicurativo per le imprese"

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini un incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive, durante il quale sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all'L'obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 – annuncia ilin una nota – entreràe interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal, ora all'esame del Parlamento, che introduceuna disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.Lo, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, definisce le imprese soggette all'obbligo assicurativo, l'oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato."Questo decreto segna un passo importante verso la messa in sicurezza del nostro sistema produttivo – ha dichiarato il–. In un contesto caratterizzato da eventi catastrofali sempre più frequenti, l'introduzione dell'obbligo di assicurazione consentirà alle nostre imprese di tutelare al meglio sia la produzione che l'occupazione".