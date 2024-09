Assegno Unico, Inps: nel 2023 erogati 18 miliardi di euro alle famiglie

(Teleborsa) - Nel 2023 l'è costato. È quanto è emerso dal rapporto annuale dell'presentato oggi. L'anno precedente nei dieci mesi di erogazione le risorse trasferite alle famiglie con la misura che ha razionalizzato le diverse prestazioni e agevolazioni per i figli a carico sono state pari a 13,2 miliardi mentre nei primi due mesi della spesa per l'assegno unico è stata pari a quasi 3,3 miliardi.Il rapporto spiega come lasia sempre stata elevata e in crescita sia per effetto dell'allargamento della, sia per l'adeguamento degli importi alla crescita del. Infatti, secondo quanto disposto dalla norma istitutiva, gli importi dell'assegno e le relative classi di reddito Isee per il 2023 sono stati incrementati dell'8,1% e per il 2024 del 5,4%.Gliper ciascun figlio sono passati quindi da 147 euro del 2022 a 162 euro nel 2023 e a 175 euro nel 2024.