Eventi e scadenze del 24 settembre 2024

Giovedì 19/09/2024

Sabato 21/09/2024

Domenica 22/09/2024

Lunedì 23/09/2024

Martedì 24/09/2024

Alfonsino

Aton Green Storage

E-Novia

Esautomotion

Growens

Impianti

Intred

Landi Renzo

Magis

Maps

Pozzi Milano

Racing Force

Seri Industrial

Smiths Group

Solutions Capital Management Sim

Vimi Fasteners

Tenaris

(Teleborsa) -- Genova, Palasport - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. La 64ª edizione sarà inaugurata dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e dai ministri Urso e Musumeci- Siracusa (Isola di Ortigia) - Vetrina delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare e non solo, che anticiperà il G7 Agricoltura, con oltre 200 padiglioni e circa 600 realtà coinvolte tra associazioni e aziende del settore. Evento organizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il patrocinio del Comune di Siracusa .- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperanno alla 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l’opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Non lasciare indietro nessuno: agire insieme per il progresso della pace, dello sviluppo sostenibile e della dignità umana per le generazioni presenti e future"- New York - Il Summit è il primo vertice pubblico-privato di alto livello per discutere i progressi, le opportunità e le sfide per triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare le misure di efficienza energetica entro il 2030. Partecipano, tra gli altri, la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen- Bruxelles - In seduta pubblica la presidenza ungherese presenterà le priorità per il suo mandato. I ministri avranno l'opportunità di presentare le loro osservazioni sullo Stato di diritto e sul prossimo Consiglio europeo di ottobre- Università Bocconi, Milano - Il forum riunirà 50 speaker internazionali e 30 tra istituzioni, imprese e studiosi che si focalizzeranno sui temi Salute e Benessere. Saranno presenti rappresentanti del Parlamento, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni ed Enti Locali, Università, Ospedali e Centri Ricerca, Enti del Terzo Settore e Associazioni Industriali e imprese10:00 -- Montecitorio, Roma - "Cashless experience: frictionless is the new black – Innovazione e sicurezza dei pagamenti digitali per un’esperienza senza limitazioni", organizzato da Assofin, Nomisma (powered by CRIF) e Ipsos. Focus su prospettive, evoluzione tecnologica e sicurezza dei pagamenti con manager di primarie aziende italiane e internazionali. Tra gli interventi, il sottosegretario Freni10:00 -- Villa Aurelia, Roma - I temi al centro della 5ª edizione del Forum saranno lavoro, capitale umano, intelligenza artificiale, agroalimentare e sostenibilità. Parteciperanno, tra gli altri, il Premio Nobel per l’Economia, Christopher Pissarides e il Rettore dell’Università Luiss, Paolo Boccardelli11:00 -- Confindustria, Roma - Il convegno, che vedrà la partecipazione del Ministro Pichetto Fratin, sarà l’occasione per approfondire con il MASE e il GSE tutti gli aspetti di una misura contemplata nel Decreto "Energy Release" Tra gli interventi, il Presidente del GSE, Arrigoni, l'AD del GSE, Vigilante e il Delegato del Presidente per l’Energia di Confindustria, Regina11:00 -- Sede INPS, Roma - Il Presidente Fava presenterà il Rapporto INPS, alla presenza del Presidente della Repubblica, dei ministri vigilanti dell'Istituto e delle più alte cariche dello Stato. La presentazione sarà preceduta alle h 9.00 dalla cerimonia di annullo filatelico in occasione dell'emissione di un francobollo dedicato all'INPS, a cui partecipano con il Presidente e il DG dell'Istituto, il Sottosegretario di Stato Bergamotto, l'AD dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Presidente di Poste Italiane16:00 -- L'evento "Build Your Future: i Trend e le Competenze di domani" organizzato da Intesa Sanpaolo e dalla Sapienza Università di Roma si svolge presso la Facoltà di economia e commercio della Sapienza, Aula Acquario, a Roma. Saluti istituzionali di Giovanni Di Bartolomeo, Preside Facoltà di Economia- Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione dello Strategic Plan 2024-2027 - CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale11:00 -- Appuntamento: Londra - Presentazione investitori